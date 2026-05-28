El Kremlin descalifica a Kallas pero se muestra dispuesto a hablar con la UE

"Por supuesto, hay de qué hablar", dijo a la prensa Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, en respuesta a una pregunta sobre una posible reanudación de los contactos con los europeos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha responsabilizado a los líderes europeos de la decisión de cesar los contactos con el Kremlin tras el comienzo de la guerra en Ucrania (2022) y aseguró que estos no pueden mediar en el conflicto, ya que participan en los combates al apoyar al bando enemigo.

Con todo, se mostró abierto a los contactos con Bruselas e incluso propuso recientemente como candidato a negociador europeo al excanciller alemán Gerhard Schröder, que fue consejero en su momento de corporaciones estatales rusas como Rosneft o Gazprom.

Tanto Kallas como el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, rechazaron inmediatamente de plano esa posibilidad.

De hecho, Ushakov también reaccionó hoy a la decisión de Bruselas de abrir un proceso de selección de candidatos para negociar con Moscú: "¡Pues que lo seleccionen!"

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En cuanto a Kallas, aseguró que "se trata de las típicas declaraciones callejeras de esa dama a las que todos estamos acostumbrados y a las que apenas nadie ya reacciona".

Los países de la UE comenzaron a debatir informalmente este jueves cómo hablar con una sola voz con Moscú de cara a una futura paz en Ucrania, pero dejaron claro que aún no se dan las condiciones para ello, debido a los ataques rusos.

Al respecto, Kallas advirtió este jueves sobre la "trampa" en la que Rusia quiere que caiga la UE al entrar en la discusión de quién la representaría en unas futuras conversaciones.

"Me parece que es una trampa en la que Rusia quiere que caigamos, que discutamos quién habla con ellos cuando ellos ya están eligiendo quién es adecuado y quién no", indicó Kallas a la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores en Chipre.