El líder supremo de Irán llama a la unidad nacional ante las presiones de Estados Unidos

“El plan y la estratagema del enemigo —tras la guerra impuesta, la presión económica, la propaganda y el asedio— consisten en sembrar la discordia y la fragmentación social con el fin de compensar sus derrotas en el campo de batalla y doblegar a la nación”, indicó Jameneí en un mensaje escrito dirigido al Parlamento iraní.

El líder religioso afirmó que “la preservación de la unidad nacional y la cohesión” es uno de los “más importantes factores de la victoria contra el gran satán”, en una referencia a Estados Unidos.

“Todos los patriotas comprometidos con la dignidad de Irán deben salvaguardar la unidad nacional, evitar que los desacuerdos se conviertan en conflicto y encarnar la cohesión en palabras y hechos”, dijo en el mensaje publicado en redes sociales.

El religioso no hizo referencia al cruce de ataques entre Irán y Estados Unidos en las últimas horas ni al proceso de negociaciones que mantienen para buscar una salida a la guerra que comenzó el 28 de febrero y cumple hoy tres meses.

Irán y Estados Unidos han intensificado en los últimos días los esfuerzos para poner fin a la guerra y negocian un acuerdo para acabar con el conflicto y reabrir el estrecho, y que dejaría para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní.

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A Mojtaba Jameneí no se le ha visto en público ni en imágenes desde que fue nombrado el 8 de marzo líder supremo en sustitución de su padre, Alí Jameneí, asesinado en el primer día de guerra.