El padre de Cepeda no participó en el secuestro y asesinato de once diputados colombianos

Usuarios en redes sociales como X, Threads y Facebook comparten una imagen con los retratos de los once diputados del Valle del Cauca secuestrados por la guerrilla de las FARC en 2002 y asesinados en cautiverio cinco años después.

El mosaico se acompaña de una fotografía de Manuel Cepeda e Iván Cepeda junto a la frase: "El 11 de abril de 2002, 11 diputados fueron asesinados por las FARC el frente lo comandaba Manuel Cepeda Vargas (sic)".

HECHOS: Manuel Cepeda no es responsable del secuestro y asesinato de los once diputados del Valle del Cauca. El líder político fue asesinado ocho años antes de este episodio y no figura entre los participantes en la planificación y ejecución de esta toma.

En primer lugar, Manuel Cepeda no pudo haber participado en esta toma, ya que fue asesinado el 9 de agosto de 1994 por sicarios que dispararon contra él en el suroeste de Bogotá.

Una búsqueda con palabras clave conduce a un comunicado de prensa publicado en diciembre de 2023 por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal creado en 2016 por el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.

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Dicho escrito expone el Auto número 8 del Caso 01 titulado "Toma de rehenes y graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por parte de las FARC-EP", en el que se menciona que los once diputados fueron asesinados bajo la comandancia de Héctor Julio Villarraga.

En dicho documento, la JEP nombra a Alfonso Cano, Héctor Julio Villarraga o Milton Sierra Gómez como los líderes de diferentes estructuras de las FARC implicados en el secuestro de doce diputados y el asesinato de once de ellos.

El texto sí señala que la toma de las instalaciones de la Asamblea del departamento del Valle del Cauca, en la que secuestraron a los 12 diputados, fue ejecutada por el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas (FUMCV), una estructura de las extintas FARC que adoptó el nombre del senador fallecido en 1994. Sin embargo, esto no implica ninguna responsabilidad de Manuel Cepeda en estos hechos ni de su hijo, Iván Cepeda, quien rechazó las acciones de este frente guerrillero en el pasado.

Manuel Cepeda Vargas fue asesinado por agentes del Estado y paramilitares en 1994 mientras se desempeñaba como senador de la Unión Patriótica (UP), el movimiento político de izquierdas que fue objeto de una campaña de exterminio entre las décadas de los 80 y 90. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que el exterminio de este partido político fue un genocidio, como ya informó EFE.

En definitiva, no es cierto que Manuel Cepeda participase en el secuestro y asesinato de los once diputados del Valle del Cauca. Así lo demuestra una búsqueda con palabras clave, el documento de la JEP y un rastreo en línea.

Colombia celebra este domingo 31 de mayo la primera vuelta de unas elecciones presidenciales en las que la atención se centra en el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro; el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la derechista Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático, entre once candidaturas.