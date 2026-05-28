El papa recibirá en Arguineguín un cuadro de dos migrantes con el mensaje "Europa o morir"

La alcaldesa de la localidad, Onalia Bueno, explicó este jueves en una rueda de prensa que la elección de ambos pintores, el senegalés Mbaye Dieng y el canario Marcelo Mellino, se debe a la conexión que existe entre ambos, uno emigrante y el otro inmigrante: a los dos los enlaza África y aportan visiones diferentes en una misma obra.

Mbaye Dieng llegó hace tres años desde Senegal al muelle de Arguineguín, la primera parada que hará en Canarias el papa dentro de su viaje a España del 6 al 12 de junio próximo, y está "totalmente integrado en un instituto del sur de la isla de Gran Canaria, donde ya termina el ciclo de electricidad y va a presentar su proyecto el día 18 de junio", detalló Bueno.

Por su parte, Mellino "es un artista que durante muchísimos años vivió en Mauritania" por lo que ambos son ejemplo "del contraste de los europeos que van hacia África a buscar emprendimiento y una mejor calidad de vida e historias como la de Mbaye, que salió de su país para llegar a Europa", añadió.

Para Bueno, los dos ofrecen "ejemplos perfectos de integración y de querer salir adelante y buscar una profesión y una mejor calidad de vida", que se cruzan ahora en sus cuadros.

La alcaldesa del municipio donde se encuentra el muelle de Arguineguín recordó que León XIV "viene con el objetivo de conocer la realidad de la migración en el lugar donde en ese agosto del 2020 se generó la primera crisis migratoria en Canarias".

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Entre los dos artistas han confeccionado dos cuadros. Uno le será entregado al pontífice y el otro se quedará en Mogán.

Con ello se quiere lanzar el mensaje de Mogán como un lugar "inclusivo y que necesita la migración para salir adelante", algo de lo que Mbaye Dieng, de 18 años, es un ejemplo.

"Con todo lo que he encontrado en el camino y tras el trayecto, estoy muy contento de estar aquí", confesó Dieng, cuya obra incluye elementos de Canarias además del mensaje inscrito en el cayuco que protagoniza la imagen: "Europa o morir".

Mellino explicó que estos cuadros "hablan de la inmigración, de llegar, de la oportunidad y la luz".

Ha querido "reflejar la esperanza y a todas las personas que se quedan por el camino también" en un trabajo "elaborado en pintura acrílica y con agua bendita, que es parte de la obra".

El agua bendita que ha usado para mezclar con la pintura del cuadro "es de una iglesia de Roma", por lo que "ya está bendecido", bromeó.

El papa León XIV visitará el 11 de junio el muelle de Arguineguín en la primera etapa de su estancia en Canarias, donde mantendrá varios encuentros con las comunidades de migrantes africanos y latinoamericanos.