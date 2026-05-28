Estrella pop rusa se viste de agente secreto para señalar a opositores en nuevo videoclip

"¿Qué es lo que el pueblo ruso no perdona? La traición. Allí les pagan por cantar contra Rusia pero en mi vídeo cantan por Rusia gratis", presentó su último videoclip Shaman, autor del single 'Soy ruso', que salió a la par que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022.

En su nueva obra, el artista aparece de traje en un despacho, donde desde un maletín saca una a una las fotografías de personas declaradas agente extranjero y que se encuentran en el exilio.

Entre ellos hay opositores políticos, blogueros, expertos e incluso otros músicos, como Yekaterina Shulman (politóloga), Iliá Varlámov (bloguero), Zemfira (cantante), Oleg Tinkov (empresario), Yuri Dud (bloguero) e Iliá Prusikin (cantante de la banda Little Big), entre otros.

La canción se titula 'Rusia-madre' y, a través de inteligencia artificial, las fotografías de los opositores cantan en coro el estribillo de la melodía.

El vídeo termina con el cantante mirando a la cámara y una luz roja apuntándole en la frente como si fuera de un francotirador.

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Drónov, casado con la censora de internet Yekaterina Mizúlina, quien preside la Liga de Internet Seguro, ha protagonizado constantes polémicas en la red rusa.

La semana pasada fue grabado santiguándose al ver un retrato suyo en una exposición artística; en febrero se grabó chupando el hielo del lago Baikal congelado y en su boda se vistió con ropa militar, aunque en realidad era de marcas de lujo.

En algunas imágenes el artista ha imitado la estética nazi, mostrándose vestido de cuero negro con un brazalete rojo alrededor del brazo izquierdo.

El año pasado, Shaman representó a Rusia en Intervisión, la versión rusa de valores tradicionales de Eurovisión.