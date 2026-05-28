Florida busca eliminar gradualmente el impuesto sobre propiedades habitadas por sus dueños

"Los ingresos por impuestos a la propiedad recaudados por los gobiernos locales casi se han duplicado en los últimos siete años y se espera que alcancen la asombrosa cifra de 83.000 millones de dólares para 2032. Los propietarios de viviendas en Florida necesitan alivio", expresó DeSantis en la red social X.

"Ahora es el momento de defender a los contribuyentes, promulgar una reforma histórica y salvar el hogar de residencia de cada floridano", agregó.

Ese proyecto, denominado 'Salvemos nuestros hogares de los impuestos excesivos a la propiedad', será discutido la próxima semana durante una sesión especial del Legislativo de Florida, según una orden ejecutiva del gobernador.

La propuesta eximiría de impuestos los primeros 250.000 dólares del valor de una propiedad residencial y establece un cronograma para su eliminación total.

Además, exige que los gobiernos locales utilicen los impuestos sobre la propiedad restantes para necesidades públicas, y crea un fondo fiduciario como compensación, con el objetivo de que puedan mantener los servicios locales esenciales.

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Aquellos que establezcan su residencia en Florida después del 1 de enero de 2027 deberán cumplir un requisito de residencia de cinco años antes de recibir la exención, lo que evitará una avalancha de nuevos compradores que aumente aún más el elevado precio de la vivienda en el estado.

El coste de la vivienda se ha disparado en los últimos años en Florida, a raíz de la llegada de miles de personas procedentes de Nueva York o California por los incentivos fiscales que ofrece la región.

De ser aprobada, la propuesta se sometería a votación como una enmienda constitucional durante las elecciones para gobernador de Florida del próximo noviembre, en las que Ron DeSantis no podrá postularse al haber alcanzado el límite de dos mandatos consecutivos.