Javier Zamora: "Trump llegó hasta lo profundo del subconsciente de todo migrante en EEUU"

"Este presidente que odio decir su nombre, Trump, creo que ha llegado hasta lo profundo de nuestro subconsciente de todo ser migrante o ser no blanco que vive en los Estados Unidos. Y desde ahí creo que está ganando el terror y el racismo y toda esta deshumanización de nosotros, que somos seres humanos", afirmó.

Zamora (La Herradura, 1990) viajó a Panamá este mes para participar en el festival literario Centroamérica Cuenta, y reconoció en una entrevista con EFE que sentía "miedo" e incertidumbre solo de pensar en su regreso a Estados Unidos.

Allí, desde que volvió al poder en enero de 2025, Trump impuso una campaña de arresto masivo de migrantes, con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pasando de traslados desde cárceles o arrestos en las fronteras, a realizar operativos y redadas directamente en las calles y ciudades del interior del país, imponiendo además detenciones sin fianza a cualquier migrante llegado de manera irregular a EE.UU.

Como consecuencia, la cantidad de personas en detención migratoria ha alcanzado máximos históricos.

En enero de 2026, el Gobierno mantuvo detenidos a más de 70.700 migrantes, la cifra más alta de la que se tenía registro, y según un análisis de la Universidad de California Berkeley, las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato de Trump.

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Zamora lamenta que para Trump un migrante no es considerado una "persona completa", sino que solo es juzgada por el acto de migrar, y aunque ya en administraciones anteriores los veían "con una mirada muy negativa", con Barack Obama (2009-2017) pareció que la situación podía cambiar, pero fue solo un espejismo, y alcanzado el "pico de la montaña de la esperanza" en su mandato, "todo ha venido bajando" hasta "retocar fondo".

Otro aspecto que le resulta particularmente doloroso es el hecho de que, como indica el Pew Research Center, Trump acaparó el 48 % de los votantes hispanos en las elecciones de noviembre de 2024, más que cualquier candidato republicano de la historia reciente, frente al 51 % que respaldó a la demócrata Kamala Harris.

¿Y cómo explica esto? Por el "racismo", por la creencia entre latinoamericanos que se establecen en EE.UU. que se puede "mejorar la raza", no solo como algo físico, sino también "mental": "Creo que los que votaron por Trump, lo que nos están diciendo es que ellos realmente creen que al ser ciudadanos se pueden convertir en blancos".

Zamora recuerda, por ejemplo, cómo lo más duro de sus primeros años en Estados Unidos no fue el idioma, que aprendió en pocos meses y que incluso ha dado a su español un acento anglosajón, sino el racismo, pero no el perpetrado por los "gringos", a los que apenas conoció en sus primeros cuatro años en el país, sino el de otras comunidades migrantes ya establecidas, de mexicanos y salvadoreños, que los "trataban muy mal".

"Es algo que ocurre en casi toda comunidad migrante en todo el mundo, esa manera de pensar: yo sufrí, pero ya la hice, ahora te voy a hacer sufrir a vos inmigrante recién llegado, aunque yo he sido inmigrante", lamentó.

Y aunque ahora hay muchos latinos que se arrepienten de haber votado por el actual presidente después de que el ICE arrestara a familiares o amigos, no está seguro de que eso suponga un cambio de tendencia en unas nuevas elecciones, ya que el que vota por Trump tiene el "vicio" del jugador, y no va a cambiar de apuesta.