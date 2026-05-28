Julio Iglesias se querellará contra elDiario.es al no retractarse del "montaje" contra él

Los representantes legales de Julio Iglesias y de los responsables del periódico estaban citados este jueves en un tribunal de Madrid a un acto de conciliación previo a la interposición de una querella por injurias con publicidad y calumnias, según anunció el abogado del cantante en la demanda que presentó.

El director y los trabajadores del periódico, a través de sus representantes, han rechazado retractarse de sus informaciones y aceptar las condiciones del cantante para evitar la interposición de una querella, informaron a EFE fuentes jurídicas.

En su demanda, el abogado de Julio Iglesias, José Antonio Choclán, reclamaba que los responsables del periódico indemnicen solidariamente en la cantidad que se cuantifique pericialmente, "lo que se anticipa en cifras de importante cuantía económica".

Para llegar a la conciliación, solicitaba además que los demandados rectificasen sus informaciones y eliminasen las noticias relacionadas con este asunto, tanto las almacenadas en la web de elDiario.es como en el pódcast 'La casa de Julio Iglesias'. También les pedía comprometerse a no publicar en el futuro ninguna información que difame o denigre al cantante.

Además demandaba que reconocieran "expresamente el comportamiento ilícito y el daño producido, poniendo fin a la gravísima y constante vulneración del derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar, a su propia imagen y al derecho a la presunción de inocencia" del cantante".

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En dichos artículos y el pódcast se atribuye a Julio Iglesias "la comisión de delitos, entre otros, contra la libertad sexual, contra los derechos de los trabajadores y de explotación y trata de seres humanos, a los que se alude en términos absolutos, sin respetar, siquiera mínimamente, el derecho a la presunción de inocencia", lamentaba el abogado en su escrito.

Apuntaba además que los hechos denunciados "no obedecen a una manifestación aislada o puntual, sino que se insertan en una auténtica campaña de desprestigio y linchamiento mediático, materializada a través de distintas vías concertadas y mediante la publicación sistemática de contenido en días sucesivos en los que se va intensificando el daño causado".

En dichos artículos, añadía, se atribuye de manera directa al cantante la comisión de delitos, "dando como ciertos los hechos que se contienen en una denuncia en cuya elaboración habría participado el propio medio a través de un supuesto 'trabajo de investigación', sin que en el momento de la difusión de aquellas opiniones se hubiera verificado judicialmente su veracidad".

"El medio no se limitó a dar cuenta de la presentación de la denuncia, sino que difundió los hechos denunciados como reales, incluso haciendo un montaje con actrices profesionales", denunciaba el escrito.

Según la demanda, los futuros querellados forman parte de "una organización más amplia, formada por una pluralidad de personas, que habrían participado en la elaboración de un montaje periodístico" contra Julio Iglesias, a través de elDiario.es, y de otros medios como la agencia de noticias en español de TelevisaUnivision N+ Univision, contra la que también anunció acciones.

"Los demandados, desde la primera publicación del 13 de enero de 2026, han venido vulnerando (de manera deliberada, reiterada y sistemática) el derecho fundamental al honor del Sr. Iglesias", exponía el abogado.

Para lograr "un mayor impacto y materializar el daño", prosigue, se habilitó un espacio denominado 'Investigación Julio Iglesias', "destacando especialmente las noticias difamantes frente a aquellas que desvirtúan los hechos o conducen al archivo del procedimiento, que, por otra parte, ni siquiera se ha judicializado, en la medida en que quedó archivado en el seno de la Fiscalía de la Audiencia Nacional".