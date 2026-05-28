La UE libera 2.800 millones en el séptimo pago del Fondo para Ucrania

El anterior desembolso, el sexto, fue de unos 2.300 millones de euros en diciembre de 2025.

El Fondo para Ucrania, en vigor desde marzo de 2024, proporciona a Kiev apoyo financiero hasta 2027 vinculado a la aplicación de reformas enmarcadas en su proceso de adhesión a la UE.

El importe refleja la finalización por Kiev de once de los veinte hitos exigidos para este tramo, así como de pasos pendientes de los dos tramos anteriores, según explica el Consejo en un comunicado.

Las reformas acreditadas abarcan la gestión financiera pública, el sistema judicial, la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales, los mercados financieros, la gestión de activos públicos, el capital humano y el entorno empresarial.

Kiev ha adoptado también medidas en los sectores energético, del transporte, agroalimentario, de materias primas críticas, transformación digital y transición ecológica, según el comunicado.

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Por primera vez, Kiev recibirá también una compensación por haber adelantado cuatro hitos de los tramos octavo y noveno, en virtud de una nueva metodología de la Comisión.

El instrumento dispone de un presupuesto total de 50.000 millones de euros en préstamos y subvenciones, de los que 36.800 millones han sido ya movilizados, según datos del Consejo, sin contar el desembolso aprobado hoy.