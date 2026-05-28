Las fotografías de Robert Mapplethorpe dialogan con el mármol romano en el Ara Pacis

"Mapplethorpe decía siempre: 'yo quería ser escultor, pero descubrí la fotografía y con ella comprendí que se pueden hacer esculturas maravillosas'", explicó a EFE el comisario de la exposición, Denis Curti, al desgranar cómo el maestro neoyorquino (1946-1989) utilizaba la luz de su estudio como cincel.

La exhibición, abierta hasta el próximo 4 de octubre, cierra una trilogía conceptual que ya exploró el "clasicismo" en Venecia y el "deseo" en Milán.

En su paso por la Ciudad Eterna, busca confrontar los encuadres en blanco y negro de Mapplethorpe con dos estatuas romanas del siglo I d.C.: la Estatua de Afrodita y la Estatua de atleta.

La gran novedad de esta edición son una serie de fotografías tomadas por Mapplethorpe en Capri y Nápoles (sur de Italia) a principios de los ochenta, ya que fue invitado por el galerista Lucio Amelio a participar en una iniciativa donde más de 70 artistas internacionales —como Andy Warhol o Joseph Beuys— crearon obras sobre el terremoto de Irpina de 1980.

Según el comisario, estas imágenes costeras y el retrato del propio Amelio fueron una de las raras ocasiones en las que Mapplethorpe sacó su objetivo a la calle.

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En el recorrido también conviven los rostros de sus musas, como la cantante Patti Smith o la culturista Lisa Lyon, junto a iconos del siglo XX de la talla de Yoko Ono, Donald Sutherland o Richard Gere.

Frente al mito de la improvisación contracultural de los setenta, la muestra busca reivindicar a un creador metódico que operaba en su zona de confort: su estudio del número 24 de Bond Street, en Nueva York.

Allí, bajo un control absoluto del revelado analógico, trabajaba a un ritmo pausado con una cámara Hasselblad de formato medio, anclada a un trípode, que apenas permitía doce disparos por carrete.

"Son todas fotografías pensadas y razonadas con un instrumento lentísimo", apuntó Curti, quien destacó la vigencia de un legado analógico que captura a las nuevas generaciones por el "sentido de responsabilidad con el medio que usaba".

Según el comisario, estas rigurosas reglas geométricas dieron forma a las llamadas "comparaciones": parejas de imágenes donde las líneas del cuerpo humano y las de las estatuas clásicas se asemejan con exactitud —pese a ser fotografiadas con hasta diez años de diferencia— gracias a papeles especiales que potencian el volumen y la plasticidad de las obras.

Para Curti, existe un "gran malentendido" histórico que encasilla a Mapplethorpe como un mero provocador de los circuitos marginales o un artista de la pornografía, ya que las imágenes consideradas polémicas representan apenas "un 10 o un 15 %" de su producción.

El resto responde a retratos y composiciones de un equilibrio incontestable que "hunden sus raíces en la estatuaria renacentista".

"Mapplethorpe no buscaba el escándalo en sí; buscaba la perfección de la forma", incidió.

No obstante, la figura de Robert Mapplethorpe continúa ligada a los debates sobre la censura.

Los directores de su fundación neoyorquina, Dimitri Levas y Joree Adilman, recordaron a EFE que la persecución de su trabajo -como cuando el senador republicano Jesse Helms denunció en la Cámara Alta estadounidense el uso de fondos públicos para sus muestras— contribuyó paradójicamente a convertirlo en un mito popular.

"Al principio, creo que Robert quería hacer arte de algo que veía como sexual y estaba tratando de ver si podía convertir las imágenes sexuales en arte, ya que no había visto que esto se hubiera hecho antes", explicó Levas, concluyendo que, a casi cuatro décadas de su muerte, "la gente lo ve más como arte".