Los profesionales hispanos en Canadá buscan transformar sus redes en oportunidades reales

La iniciativa, organizada por la Red de Hispanos, surge en un momento en el que muchos inmigrantes cualificados enfrentan dificultades para acceder al mercado laboral canadiense pese a contar con experiencia internacional y formación universitaria.

"El gran desafío aquí es que muchas oportunidades dependen de referencias y contactos", explicó a EFE Raquel Narvajas, impulsora de la comunidad, quien relató que la idea nació tras regresar a Toronto en 2022 y descubrir que buena parte de su red social había desaparecido tras la pandemia.

Narvajas señaló que muchos eventos de 'networking' (la práctica profesional de buscar, crear y mantener una red de contactos) a los que asistió estaban dominados por personas buscando empleo, pero no por quienes podían ofrecerlo. "Yo no quería ir a un sitio donde todos buscaran trabajo. Necesitaba construir una red que realmente pudiera ayudar cuando las cosas van mal", indicó.

La experiencia, añadió, también le permitió detectar problemas recurrentes entre inmigrantes hispanohablantes: precariedad migratoria, dificultades económicas, soledad, barreras culturales y falta de acceso a información profesional fiable.

IMPULSA 2026 refleja esas preocupaciones. La agenda incluye conferencias sobre residencia permanente, estrategias para acceder al mercado laboral canadiense, creación de empresas, crédito financiero, vivienda y salud mental.

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Entre las sesiones destacan charlas sobre cómo conseguir empleos de entre 100.000 y 300.000 dólares canadienses anuales (entre 72.000 y 217.000 dólares estadounidenses), estrategias para posicionarse en la plataforma LinkedIn, el impacto de la inteligencia artificial en los negocios o el acceso a la vivienda para nuevos inmigrantes.

Para muchos asistentes, el desafío no es únicamente encontrar trabajo, sino reconstruir una identidad profesional en un país donde la experiencia previa no siempre es reconocida.

"Muchos llegan con carreras consolidadas en América Latina o España y aquí tienen que volver a empezar", explicó Narvajas.

La organizadora también reconoció tensiones dentro de la propia comunidad hispana. Según dijo, algunos inmigrantes sienten que determinados espacios etiquetan de forma diferente a españoles y latinoamericanos, mientras otros perciben falta de colaboración entre profesionales hispanohablantes.

Aun así, la red ha crecido hasta convertirse en un espacio que combina eventos gratuitos para inmigrantes vulnerables con encuentros de pago dirigidos a profesionales y empresarios.

Narvajas considera que la comunidad hispana en Canadá atraviesa ahora una nueva etapa. "Ya no se trata solo de sobrevivir o encontrar cualquier empleo. Mucha gente quiere construir negocios, liderazgo y estabilidad a largo plazo", afirmó.