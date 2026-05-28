Ministra de Igualdad española elogia a Sheinbaum como "figura de esperanza" para mujeres

En declaraciones a EFE antes de participar en la Asamblea de Delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), en Washington, Redondo dijo que Sheinbaum es una mujer "con un gran liderazgo" cuya figura aporta "ese grado de esperanza" que necesita la región y "el mundo entero".

"Estamos en un momento de ola reaccionaria muy profunda, que se extiende por el mundo y que amenaza, sobre todo, a las mujeres y niñas, por eso creo que esas figuras en el ámbito de América Latina son muy poderosas", añadió.

En este sentido, aseguró que la delegación española llega a Washington "a reforzar esas figuras y también a aprender" de las políticas que están impulsando.

La responsable de Igualdad recordó que España es el observador más antiguo en este foro y anunció una intensa agenda de contactos, con hasta nueve reuniones bilaterales con distintos países, con los que mantiene "una relación fraternal y un apoyo mutuo".

La ministra subrayó que España acude a la cita "con un compromiso claro de reforzar la igualdad y la incorporación de las mujeres a todos los aspectos de la vida" y apuntó a las brechas, las discriminaciones y el problema de los cuidados como algunos de los principales obstáculos para el progreso profesional y económico de las mujeres.

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Redondo avanzó también que en esta 40ª cumbre se debatirá la creación de un banco de buenas prácticas en igualdad y derechos de las mujeres.

La CIM es una organización para el reconocimiento y la defensa de los derechos de las mujeres y se convirtió en 1948 en un órgano especializado de la Organización de los Estados Americanos, donde ha liderado la adopción de las Convenciones Interamericanas sobre los derechos civiles y políticos a la mujer.