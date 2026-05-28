Naciones Unidas homenajeará a tres militares uruguayos por su compromiso con la paz

En una ceremonia que se llevará a cabo en Nueva York, su secretario general, António Guterres, le otorgará la medalla Capitán Mbaye Diagne al Valor Excepcional al cabo Matías Reyes, quien actualmente se encuentra desplegado en la República Democrática del Congo.

Dicha distinción fue creada en el año 2014 para reconocer al personal militar, policial y civil que demuestra un valor excepcional en el desempeño de sus funciones y desde ese momento solo se otorgó en tres ocasiones.

Su nombre reconoce a un capitán senegalés que en 1994 murió a los 32 años en Ruanda. Diagne desempeñaba una función clave en el programa de intercambio y era considerado como un héroe por haber salvado a más de un centenar de civiles ruandeses y a personal de la ONU en inminente peligro de muerte.

En esa oportunidad se distinguirá la actuación que tuvo el uruguayo Reyes en enero del año 2025 en la ciudad de Goma, donde asistió y evacuó a doce soldados gravemente heridos que buscaban refugio en la base de Naciones Unidas.

Por otra parte, la ONU también rendirá homenaje a título póstumo a dos efectivos uruguayos que murieron llevando a cabo tareas en la Misión de Estabilización en la República Democrática del Congo (Monusco): el soldado Rodolfo Cipriano Álvarez Suárez y el cabo de primera Julio César Álvarez Cáceres.

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Rodolfo Álvarez murió el 25 de enero de 2025 durante un operativo en la provincia de Kivu Norte, mientras que Julio César Álvarez perdió la vida el 16 de abril de ese mismo año tras sufrir un paro cardíaco.

Ambos serán condecorados con la Medalla Dag Hammarskjöld, que se concede a miembros del personal de paz que fallecen en el cumplimiento de su deber. Durante la ceremonia, esta será otorgada a 68 integrantes del personal de Naciones Unidas, incluidos 59 que fallecieron en el último año.

Uruguay ocupa actualmente el decimotercer lugar en la lista de países que contribuyen con más personal a las operaciones de paz de Naciones Unidas.