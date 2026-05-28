"No queremos el riesgo de una nueva dictadura de Fujimori en Perú", dice equipo de Sánchez

"Queremos un país democrático, no queremos el riesgo de una nueva, una segunda dictadura, y eso implica una amplia conjunción de fuerzas que es la realidad que nos ha dado la primera vuelta, que se expresa políticamente y socialmente en el Perú", dijo Pedro Francke, el jefe del equipo económico de JP.

En una reunión con la Asociación de la Prensa Extranjera (APEP), el equipo técnico de Sánchez expuso que, a menos de dos semanas de las elecciones, están buscando formar una amplia coalición que sigue con las puertas abiertas al sentir una responsabilidad política ante la posibilidad de que gane el fujimorismo.

Francke sostuvo que Keiko Fujimori ya está gobernando y que, según analistas políticos, "está clarísimo que está acumulando poder", pues aseguró que tiene el control del Congreso, pero también de la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Fiscalía.

"Keiko Fujimori dice 'yo voy a hacer un Gobierno como el de mi padre'. El Gobierno que apoyó al Grupo Colina (grupo militar que actuaba encubierto y que cometió una serie de matanzas en el Gobierno de Alberto Fujimori), ¿ese es el gobierno que queremos? ¿el que compró a la prensa, que fue una dictadura?", agregó Francke, que será el ministro de Economía si gana Sánchez.

Del mismo modo, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, expresó que el objetivo del partido no es ganar las elecciones, sino gobernar, y para ello, necesitan llegar a acuerdos con distintos partidos.

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"Hemos entendido, como lo ha reconocido el mismo Roberto Sánchez, que estas alturas de las circunstancias merecen un sinceramiento y un esfuerzo de diálogo mayor con las otras organizaciones políticas que forman ya parte del Congreso", dijo Zunini en relación al apoyo que han recibido del partido de centroizquierda Ahora Nación y también de Obras.

El programa económico que el equipo de Juntos por el Perú presenta en las últimas semanas ha sido cuestionado al tener una postura ubicada más al centro y diferir con lo que Sánchez ha defendido en la campaña electoral de la primera vuelta.

Al respecto, la exministra e integrante del equipo de JP Anahí Durand expresó que en este planteamiento económico "no hay contradicciones", sino que existe la línea de continuidad de buscar mayor justicia social en la que han alcanzando consensos.

"Creo que no hay un gran viraje. Lo que hay sí es un esfuerzo de articulación, obviamente, para crear una mayoría política y social. Nosotros somos conscientes que llegábamos a esta segunda vuelta con un 12 % del electorado", dijo al añadir que este 12 % representa a los sectores más excluidos, a quien no van a fallarles.