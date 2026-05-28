Nuevo caso de presunto acoso sacude a medios colombianos tras salida de director deportivo

Meluk comunicó el miércoles su salida de El Tiempo mediante un mensaje en X, en el que afirmó que la decisión obedecía a "recortes y reestructuración" dentro de la empresa. Consultado por Raya sobre las acusaciones, el periodista prefirió no pronunciarse.

Según la investigación, la salida de Meluk, quien llevaba más de tres décadas en el periódico y 22 años al frente de la sección deportiva, ocurrió días después de que varias periodistas expusieran presuntos episodios de acoso durante una reunión interna solo para mujeres convocada por la editora de Género del medio, Jineth Bedoya.

Bedoya, que fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual mientras hacía un reportaje en el año 2000 en Bogotá, dijo que en 2019 envió a Recursos Humanos seis quejas relacionadas con conductas de Meluk y que, tras recientes denuncias de acoso en otros medios colombianos, Luz Ángela Sarmiento —hija del dueño del diario, Luis Carlos Sarmiento— le encargó elaborar un informe sobre acoso.

De manera anónima, ocho periodistas y extrabajadoras relataron experiencias que incluían contactos físicos no consentidos, comentarios sobre la apariencia física, abrazos y besos incómodos, así como acercamientos reiterados hacia practicantes y reporteras jóvenes.

Una de las denunciantes aseguró que evitaba coincidir con el editor porque "todo el mundo sabía" de esos comportamientos dentro de la redacción.

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Meluk comunicó el miércoles su salida de El Tiempo mediante un mensaje en X, en el que afirmó que la decisión obedecía a "recortes y reestructuración" dentro de la empresa, pero cuando fue consultado por Raya sobre las acusaciones, el periodista dijo que prefería no pronunciarse.

El caso se conoce tres días después de que el canal colombiano Red+ Noticias apartara temporalmente de su cargo a su director de noticias, Giovanni Celis Sarmiento, tras denuncias de presunto acoso sexual, maltrato laboral y censura periodística publicadas también por Revista Raya.

La situación se produce además en medio de inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo a varias redacciones colombianas tras el escándalo ocurrido meses atrás en Caracol Televisión, que derivó en la salida de dos presentadores por denuncias relacionadas con acoso y comportamientos inapropiados dentro del canal.

Esos casos han servido como altavoz en las últimas semanas para que cientos de periodistas colombianas se sientan seguras de denunciar, según el movimiento 'Yo te creo colega', que recogió más de 260 testimonios de mujeres de varias redacciones del país que evidencian un patrón sistemático de acoso sexual y laboral.