Patronal mexicana de capital humano pide formalidad laboral ante auge de empleo en Mundial

El organismo señaló que el Mundial, que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá, representa una oportunidad económica importante, pero también un reto para combatir la informalidad laboral, uno de los problemas estructurales del mercado de trabajo mexicano.

De acuerdo con estimaciones de la firma Deloitte, la celebración del torneo podría generar alrededor de 112.200 empleos temporales en México, equivalentes al 0,19 % del empleo total del país, impulsados principalmente por sectores como turismo, transporte, comercio minorista, entretenimiento y construcción.

Ante este panorama, la AMECH exhortó a que las contrataciones relacionadas con el evento deportivo incluyan prestaciones de ley, seguridad social y cumplimiento fiscal.

“Las personas que estén buscando o tomen un trabajo en apoyo a la Copa del Mundo en México deben asegurarse de que sea un empleo con las prestaciones mínimas de ley. Asimismo, las empresas deben realizar contrataciones con pago de impuestos y seguridad social para incentivar la economía y, sobre todo, contrarrestar la informalidad”, afirmó el presidente de la asociación, Francisco Martínez Domene.

México será sede por tercera ocasión de una Copa del Mundo de fútbol, tras albergar las ediciones de 1970 y 1986, y tendrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Analistas y autoridades prevén que el evento detone inversiones y una mayor actividad económica en distintas regiones del país.

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Sin embargo, el presidente de la AMECH advirtió sobre el rezago persistente en formalización del empleo. Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de informalidad laboral en México asciende a más del 55 %, mientras que solo cuatro de cada diez trabajadores cuentan con un empleo formal con acceso a seguridad social.

Martínez Domene sostuvo que eventos internacionales como el Mundial ofrecen una oportunidad estratégica para fortalecer el empleo formal y mejorar las prácticas de contratación.

En ese sentido, destacó el papel de las empresas de servicios especializados, respaldadas por el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), para atender incrementos temporales en la demanda de talento.

La asociación también pidió impulsar políticas públicas y marcos regulatorios que favorezcan la inversión, otorguen certidumbre jurídica y faciliten esquemas de contratación flexibles y eficientes.