Petro choca con el alcalde de Bogotá por "impedir" un evento oficial en un colegio público

La polémica gira en torno al colegio Sierra Morena, ubicado en la localidad popular de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, donde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tenía previsto realizar un acto relacionado con un laboratorio de robótica.

Mientras el Gobierno aseguró que se trataba de una entrega para beneficiar a estudiantes de escasos recursos, la Alcaldía de Bogotá sostuvo que en realidad la Presidencia buscaba organizar un evento masivo con más de 1.500 invitados en plena recta final de la campaña para las elecciones de este domingo, algo que consideró improcedente dentro de un colegio público.

La controversia comenzó cuando la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya Requene, denunció en redes sociales que funcionarios del Ejecutivo no pudieron ingresar al colegio para instalar una mesa de diálogo con la comunidad educativa.

"Es inaceptable y arbitrario cerrar un colegio público por tercer día consecutivo bloqueando la normalidad educativa y la gestión del gobierno nacional", afirmó la ministra.

Poco después, Petro, quien fue alcalde de Bogotá entre 2012 y 2016, intervino en la discusión y acusó a Galán de impedir el ingreso del laboratorio de robótica al colegio.

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"¿Por qué el alcalde Luis Carlos Galán no permite la entrada del laboratorio de robótica que entrega mi gobierno al Colegio Sierra Morena?", escribió el mandatario en X, donde acusó a "la oposición" de "enfrentar la política de educación pública" para jóvenes de bajos recursos.

Galán respondió rechazando las acusaciones y aseguró que Bogotá mantiene abiertas las puertas de los colegios públicos para recibir herramientas pedagógicas y proyectos educativos impulsados por el Gobierno nacional, pero insistió en que el Distrito nunca recibió esa solicitud, sino una para la realización de "un evento" y "un anuncio" a pocos días de las elecciones.

"Los colegios de Bogotá están siempre abiertos para recibir laboratorios y herramientas pedagógicas, pero nunca deben ser usados para hacer política", afirmó el alcalde.

Esta semana, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar contra Petro por presunta intervención en política a favor del candidato oficialista Iván Cepeda, quien lidera las encuestas de intención de voto.

Colombia celebra este domingo 31 de mayo la primera vuelta de las presidenciales en las que la atención se centra en el izquierdista Iván Cepeda, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y la derechista Paloma Valencia, del uribista Centro Democrático, entre once candidaturas.