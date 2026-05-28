Registran sede de socialistas de Portugal en indagación por supuesta corrupción municipal

También está previsto que se realicen registros en otros puntos de Lisboa y en las ciudades de Mafra, Oeiras y Coimbra, explicó la Policía Judicial en un comunicado, en el que avanzó que hasta el momento se ha detenido a cinco personas y se ha declarado a 37 personas sospechosos formales ('arguidos', previo a la acusación), sin precisar sus cargos.

En esta operación, bautizada como 'Imergente', investigan "procedimientos de ajuste directo o de consulta previa, en clara violación de las normas legales aplicables y que evidentemente perjudican a los fondos públicos", escribió el cuerpo policial, que precisó que los delitos que se podrían haber cometido son los de prevaricación y participación económica en negocio.

Para realizar los registros se ha movilizado a cerca de 400 inspectores y peritos de la PJ y a siete magistrados de la Fiscalía.

Los detenidos serán próximamente presentados ante un tribunal para ser interrogados y para que les apliquen las medidas cautelares pertinentes, añadió la Policía.