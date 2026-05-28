Senegal celebra la Fiesta del Sacrificio con precios récord por la crisis en Mali

“La crisis en Mali nos ha provocado graves problemas de abastecimiento”, destaca a EFE Abdoulaye Samba Ka, presidente del comité local de Matam (noreste de Senegal) del Consejo Nacional de Ganaderos, principal estructura del sector en el país.

La Tabaski, celebrada en todo el mundo musulmán pero conocida con este nombre en África occidental -especialmente en Senegal, Mali o Guinea-Conakri-, coincide con la peregrinación mayor a La Meca y conmemora la sumisión a Dios del profeta Abraham.

En memoria de ese acto de fe, cientos de miles de ovejas y carneros son sacrificados para su consumo familiar y comunitario.

Ka lamenta que la ofensiva yihadista en Mali, con el objetivo de desestabilizar a la junta militar gobernante, haya afectado de forma grave a una de las principales vías de suministro y a las rutas naturales de transporte de ganado.

“Los precios son cada vez más caros”, insiste, al advertir de que, de mantenerse esta tendencia, muchas familias podrían verse obligadas a reducir el número de sacrificios u optar por animales de menor calidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el Ministerio de Agricultura, Soberanía Alimentaria y Ganadería de Senegal, las necesidades para esta edición se estiman en 860.000 cabezas a nivel nacional, de las cuales 260.000 están destinadas a la región de Dakar, principal polo de consumo del país.

La dependencia de las importaciones -que en años anteriores cubrían cerca del 30 % de la demanda (principalmente desde Mali y Mauritania)- se ha visto gravemente afectada.

El pasado año, Mali aportó más de 84.000 animales, mientras que en 2024 superó las 100.000 cabezas.

Este año, sin embargo, la inseguridad en las rutas ha reducido drásticamente estos flujos, obligando a Senegal a priorizar el ganado local, que tradicionalmente representaba cerca del 70 % del suministro.

De igual modo, el encarecimiento de los costes de transporte y mantenimiento del ganado han disparado los precios.

No obstante, los comerciantes aseguran que es la situación en Mali, y no la crisis energética derivada de Irán o el aumento del precio del carburante, lo que más les está afectando.

En el mercado de Ngor, barrio de la capital senegalesa, el comerciante Djibril Ndiaye aún hacía números este martes frente a más de 200 carneros.

“Todavía nos quedan muchos sin vender. Tengo que reconocer que su precio es más elevado que el año pasado, pero no nos queda otra si queremos beneficios”, destaca a EFE Ndiaye, quien ofrece un rango de precios entre 180.000 y más de un millón de francos CFA (270 a 1.500 euros), según la raza y el peso.