Tedros viaja este jueves a RD del Congo para evaluar el brote de ébola en el este del país

"El ébola ha regresado. La provincia de Ituri es la más afectada. Estaré sobre el terreno con nuestros equipos de la OMS, socios y el extraordinario personal sanitario que nunca ha dejado de luchar", afirmó Tedros en la red social X, pese a anunciar este lunes que se desplazaría a la RDC el martes, viaje que finalmente se retrasó.

"Este país ha derrotado al ébola 16 veces. La decimoséptima no será diferente. Pero debemos actuar ahora, juntos", añadió el jefe de a OMS, sin detallar el programa de su visita.

Tedros tiene previsto llegar a la capital, Kinsasa, donde mantendrá reuniones de trabajo con las autoridades congoleñas antes de viajar a Bunia, capital de Ituri, según medios locales.

Un total de 238 muertes y 1.077 casos sospechosos se han registrado hasta la fecha por la epidemia declarada el pasado día 15 en el este de la RDC, informó el Gobierno congoleño en su último boletín sobre esta crisis sanitaria.

El brote se detectó en Ituri, zona fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia, pero se ha expandido a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como a la vecina Uganda.

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En Uganda, el número de casos confirmados -todos en la capital, Kampala-, asciende a siete, incluido un fallecimiento (un ciudadano congoleño que se considera un contagio importado).

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El virus probablemente comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes declararse el brote, según la OMS, que calificó este 17 de mayo la epidemia como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

El pasado viernes, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo por el brote en la RDC y Uganda, mientras el riesgo sigue "alto" a nivel de la región de África subsahariana y "bajo" a escala global.

Diez países africanos están en "alto riesgo" de verse afectados por la epidemia en la RDC y en Uganda, al compartir frontera con esas dos naciones.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Según la OMS, presenta una tasa de mortalidad media de entre el 25 % y el 90 %.