Trasladan a un hospital a preso político que denunció invasión de su casa en Venezuela

La institución indicó, en una publicación en Instagram, que Breijo, de 73 años, fue llevado a un hospital tras un proceso de mediación con los órganos de justicia y entes de seguridad del Estado.

Asimismo, señaló que la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, activó una comisión especial multidisciplinaria para atender de manera integral al ciudadano que pasó dos años y medio detenido luego de tomarle una foto a una bandera con inscripciones árabes.

La comisión, prosiguió, estuvo integrada por las defensorías especiales en materia de salud, vivienda y adultos mayores, que visitaron a Breijo en su residencia, en el noreste de Caracas, con el objetivo de evaluar su estado de salud y las condiciones de habitabilidad.

La Defensoría del Pueblo sostuvo que actuó como puente institucional para garantizar su traslado médico "bajo los principios de justicia y respeto a los derechos humanos".

Breijo logró el miércoles recuperar su casa pero sin ningún tipo de mobiliario, luego de haber denunciado el martes que un funcionario policial, involucrado en su detención hace más de dos años, invadió su hogar.

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El septuagenario llegó a su casa el fin de semana luego de haber recibido la medida de arresto domiciliario.

El ciudadano relató a EFE que a la medianoche del miércoles un hombre "distinguido" llegó a su edificio mientras él dormía en el pasillo común para entregarle las llaves de su apartamento.

Breijo fue detenido en 2023 luego de tomar una fotografía a una bandera con inscripciones árabes y pasó por varias cárceles, la última de ellas Tocuyito, en el estado Carabobo (norte), a 175 kilómetros de Caracas, hasta hace cuatro días cuando fue excarcelado.

Para el coordinador de la ONG Frente de Defensa Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, el caso de Breijo es parte de una política de Estado.

Rojas dijo a EFE que el 60 % de las víctimas de este tipo de invasiones en el municipio Libertador de la capital venezolana son personas de la tercera edad.

Ante esto, hizo un llamado a la defensora del pueblo y al fiscal general, Larry Devoe, a investigar este hecho para que el "funcionario asuma las consecuencias de sus actos y reciba todo el peso de la ley".