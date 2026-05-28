Tribunal rechaza un recurso de Cristina Fernández contra el decomiso de sus bienes

En su fallo, al que tuvo acceso EFE, el tribunal de alzada declaró "inadmisible" el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de la exmandataria.

El recurso había sido presentado luego de que a finales de abril pasado la Cámara Federal de Casación Penal confirmara un fallo de un tribunal oral que ordenó el decomiso de bienes de Fernández y de otros condenados por administración fraudulenta en la denominada causa 'Vialidad', por la que la expresidenta cumple una condena de seis años de prisión en su domicilio en Buenos Aires.

La defensa de la exmandataria puede presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema.

El tribunal de alzada también declaró este jueves "inadmisibles" los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas del empresario Lázaro Antonio Báez y de los dos hijos de Cristina Fernández -Máximo y Florencia Kirchner-, también para evitar el decomiso de sus bienes.

En noviembre de 2025, el Tribunal Oral Federal 2 ordenó el decomiso de bienes para cubrir un monto cercano a los 685.000 millones de pesos (unos 479 millones de dólares), considerado por la Justicia como el perjuicio causado al Estado por las irregularidades en la concesión de obras viales.

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La orden de decomiso alcanza a un total de 111 bienes, entre ellos inmuebles vinculados a Fernández, a sus hijos y a Lázaro Báez, también condenado en el caso.

La causa 'Vialidad' investigó irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y derivó en diciembre de 2022 en la condena de Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Esa sentencia quedó firme en junio de 2025 tras ser confirmada por la Corte Suprema, lo que habilitó la ejecución de la pena y de las medidas económicas asociadas.