Ucrania comprará veinte cazas nuevos a Suecia, que recibirá a partir de 2030

Una vez concluido el acuerdo, que supondrá un desembolso de unos 2.500 millones de euros para Ucrania, Suecia donará además a Kiev 16 cazas Gripen de los modelos antiguos C y D como ayuda bilateral.

Estos cazas serán entregados en 2027, así como munición y ayuda para fabricar drones, en un paquete con un valor total de 22.200 millones de coronas suecas (unos 2.000 millones de euros), el mayor concedido hasta la fecha por Suecia.

"Este es un evento realmente histórico para nuestra cooperación y para nuestros países", dijo Zelenski en una rueda de prensa conjunta en la base militar de Uppsala (norte de Estocolmo).

Kristersson habló de "punto de inflexión" y de que los cazas suecos pronto contribuirán "a reforzar la defensa aérea ucraniana y, con ello, a toda Europa".

El compromiso supone el "paso siguiente" a la declaración de intenciones firmada por ambos en octubre pasado para la compra de entre 100 y 150 cazas JAS Gripen E, en la que la financiación no estaba asegurada y no había calendario de entrega, sostuvo Kristersson.

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Zelenski aseguró que Ucrania pretende comprar hasta 150 cazas, pero que primero debe asegurar la financiación necesaria, y habló de ir "paso a paso".

"Estos aviones pueden destruir objetivos a más de 200 kilómetros de distancia. Esperamos poder hacer retroceder a los cazas rusos para que no puedan lanzar tantas bombas", dijo Zelenski.

Aparte de con Suecia, el presidente ucraniano firmó también hace unos meses un acuerdo de intenciones con Francia para comprar hasta cien aviones de combate Rtafale, así como diferentes sistemas de defensa antiaérea y drones.