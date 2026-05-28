Wall Street abre en rojo tras el nuevo cruce de ataques entre Estados Unidos e Irán

Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones restaba 175 puntos, hasta los 50.468; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,13 %, hasta los 7.510 enteros; y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,25 %, hasta los 26.607 puntos.

La Bolsa de Nueva York arrancó la sesión marcada por el nuevo cruce de ataques entre ambos, con los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) registrando una subida del 2,04 %, hasta 90,49 dólares el barril.

Estados Unidos anunció este jueves un nuevo ataque contra Irán, el segundo de la semana, al que el país persa dijo haber respondido con una ofensiva contra una base aérea estadounidense.

Al mismo tiempo, continúan las conversaciones indirectas entre EE. UU. e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético.

Mientras, el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 0,4 % en el primer trimestre del 2026 respecto al último del año pasado, lo que representa una revisión a la baja con respecto al 0,5 % de la estimación anterior, mientras que la economía estadounidense se expandió un 1,6 % a ritmo anualizado.

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La estimación publicada este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA) refleja también revisiones a la baja en la inversión y el gasto de los consumidores, los dos motores fundamentales del crecimiento en Estados Unidos.

En el plano corporativo, Dell subía un 3.70 %. La tecnológica, que ha crecido en bolsa un 152 % en lo que llevamos de 2026, tiene previsto anunciar los resultados del primer trimestre fiscal al toque de la campana.