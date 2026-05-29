Asociación de periodistas hispanos expresa inquietud por perdida de talento latino en CBS

La NAHJ criticó -en un comunicado- el despido de Cecilia Vega, la primera corresponsal latina del programa '60 minutes' y señaló una "preocupante tendencia a que periodistas con experiencia sean despedidos o dejen programas de noticias nacionales".

CBS News anunció en la víspera la salida de Vega y de otra corresponsal del reputado programa de entrevistas y reportajes en profundidad, Sharyn Alfonsi, así como la productora ejecutiva Tanya Simon y el editor ejecutivo Draggan Mihailovich.

Vega, cuyo contrato iba de 2023 a marzo de 2027, denunció -en Instagram- intentos de "insertar sesgo político" en las noticias por parte de la dirección, lo que ha provocado una "lucha para mantener la independencia editorial regularmente" y también "censura".

La NAHJ señaló que en otros medios propiedad de CBS se ha notificado la salida de otros periodistas latinos, entre ellos Ómar Villafranca, Andrés Gutiérrez y Nidia Cavazos.

Aunque cada profesional ha tenido circunstancias diferentes, "el efecto acumulativo ha intensificado la preocupación por la menguante presencia de periodistas latinos en reportajes prominentes y roles en las redacciones", agregó.

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"Cuando los latinos forman casi el 20 % de la población de EE.UU., las empresas de medios debe invertir en voces y liderazgo diversos, en lugar de excluir a periodistas que llevan un entendimiento cultural, fuentes confiables y perspectivas críticas a sus reportajes", dijo la asociación.

Los periodistas hispanos reclamaron que los medios del país reafirmen su compromiso con la diversidad, equidad e inclusión "con reemplazos y nuevas contrataciones que provean las perspectivas y conocimiento de los periodistas, espectadores y fuentes hispanos en cada redacción".