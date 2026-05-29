Desempleo en Alemania cae por debajo de los 3 millones, aunque no se concreta reactivación

Corregidos los efectos estacionales, el número de desempleados descendió en 12.000 respecto al mes anterior, según los datos difundidos este viernes por la Agencia Federal de Empleo (BA).

No obstante, esta caída del desempleo se debe principalmente a un efecto contrario al débil mes de abril.

En tanto, en comparación con mayo del año pasado, la cifra de personas sin empleo creció en 31.000 y la tasa de desempleo avanzó una décima.

"A pesar del descenso del desempleo, la reactivación primaveral no ha llegado a cobrar verdadero impulso este año", señaló la presidenta de la BA, Andrea Nahles.

El subempleo, que también tiene en cuenta la política laboral y la incapacidad laboral a corto plazo y ofrece así una panorámica más completa, retrocedió en 8.000 personas hasta los 3.628.000 en mayo, mientras que respecto al año pasado se incrementó en 15.000.

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El número de trabajadores en jornada reducida subvencionada se situaba en marzo -último mes con datos reales- en 151.000, mil menos que un mes atrás y 113.000 menos respecto al mismo mes del año anterior.

En mayo, 1.073.000 personas cobraron subsidio de desempleo, 113.000 más que hace un año, y 3.830.000 personas -un 7,1 % de la población activa- percibieron la prestación social básica para demandantes de empleo, 103.000 menos.

La demanda de mano de obra se ha estabilizado en un nivel bajo y en mayo había 643.000 puestos vacantes registrados en la BA, 8.000 más que hace un año.

Desde octubre de 2025, 382.000 solicitantes de un puesto de formación se inscribieron en las oficinas de empleo, un 2 % más que un año atrás, de los cuales 199.000 aún no habían encontrado hasta mayo una plaza ni ninguna otra alternativa.

Al mismo tiempo, se registraron 396.000 plazas de formación.