Detenidas ocho estudiantes en Kenia por el fuego que causó 16 niñas muertas en un colegio

Tras hablar con estudiantes y docentes, y después de revisar las grabaciones de seguridad disponibles, los agentes identificaron a ocho alumnas como presuntas responsables del "incendio provocado" y ya se encuentran bajo custodia policial, según un comunicado de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) publicado en su cuenta de la red social X.

"Los detectives continúan tomando declaraciones y analizando toda la evidencia disponible para reconstruir la secuencia de los hechos, establecer las circunstancias completas del incidente y determinar el motivo", añadió la DCI de la Policía keniana.

Por su parte, el ministro de Educación, Julius Ogamba, emitió otro comunicado en redes sociales en el que detalló la suspensión de la junta directiva del centro por incumplir los requisitos de seguridad estipulados, al hallar condiciones de hacinamiento en la residencia y que una puerta de salida estaba cerrada con llave.

Ogamba también señaló que dos profesores serán sometidos a procedimientos disciplinarios pues no tomaron medidas a pesar de que un grupo de estudiantes les habían avisado sobre "planes de alteración del orden por parte de un grupo de estudiantes".

El equipo de investigación se encuentra analizando la escena del siniestro en el edificio residencial Meline Waithera, de dos plantas.

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La primera de ellas, que albergaba un total de 135 literas, sufrió "extensos daños" a causa del fuego, mientras que la planta baja permaneció "prácticamente intacta".

Los cuerpos de las 16 estudiantes ya fueron trasladados a la morgue del Hospital de Referencia del Subcondado de Naivasha, a la espera de las pruebas forenses y su identificación formal.

Otras 79 estudiantes fueron hospitalizadas tras el incidente, que ocurrió a las 00:45 hora local (23:45 GMT) del jueves, y siete permanecen ingresadas, según informó el propio Ogamba.

En el internado, que daba alojamiento a 815 estudiantes -de las que siete se encontraban durmiendo fuera de allí- de educación secundaria a unos 120 kilómetros de Nairobi, ha sido cerrado para facilitar las investigaciones sobre las causas del incendio.

Esta tragedia evoca recuerdos de otros incendios en escuelas de Kenia, como el del internado masculino de la Academia Hillside Endarasha de Kieni, en el condado de Nyeri (centro), ocurrido en septiembre de 2024 y que se cobró la vida de 21 niños de entre 9 y 13 años.

También pesa en la memoria colectiva keniana el desastre de 2001 en el internado de la escuela de secundaria de Kyanguli en el condado de Machakos, fronterizo con Nairobi, que causó 67 muertos de entre 15 y 19 años.