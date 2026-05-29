Ecuador deporta a dos colombianos que intentaron delinquir en un centro comercial de Quito

Según pudo conocer EFE, la seguridad privada del centro comercial Quicentro, en el norte de la ciudad, alertó a la Policía Nacional después de que ambos ciudadanos presuntamente intentaran cometer un delito en el establecimiento.

Sin embargo, la persona denunciante no quiso intervenir en el procedimiento, por lo que los dos ciudadanos fueron puestos a disposición de Migración.

La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior determinó que ambas personas habrían ingresado al territorio ecuatoriano por un paso no autorizado, aunque no contaban con antecedentes penales.