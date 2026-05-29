El venezolano Hannibal Laguna, premio al Diseñador Nacional de la Fashion Week de Madrid

La pasarela resaltó que se trata de un reconocimiento que pone en valor una de las trayectorias "más sólidas, coherentes y elegantes" de la moda española contemporánea, pues aunque nació en Venezuela, a los 15 años se mudó a Europa y desarrolló allá su carrera.

Hannibal Laguna se consolidó como un referente en España con un gran dominio del oficio, siempre artesano, con un lenguaje propio en sus diseños, fundamentalmente de fiesta, cóctel y novias.

Además, la Fashion Week Madrid reconoce su dominio del oficio, su capacidad de reinterpretar la moda de autor a través de colecciones que representan un lenguaje propio y pretende reivindicar el valor cultural de la moda como industria creativa.

La concesión de este premio responde a una carrera marcada por la excelencia creativa y la consistencia, así como por su contribución sostenida al posicionamiento de su moda tanto en España como en otros países.

El Premio Diseñador Nacional se creó en 2025 con motivo del 40º aniversario de Mercedes-Benz Fashion Week con el objetivo de reconocer a los diseñadores que definen el presente y futuro de la moda española. Palomo y Juan Vidal han sido los creadores reconocidos en las dos ediciones anteriores.

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La próxima edición de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se celebrará del 14 al 19 de septiembre.