España denuncia las inaceptables violaciones del derecho internacional por parte de Rusia

El dron ruso se estrelló la pasada madrugada contra un edificio residencial e hirió a dos personas en la ciudad rumana de Galati, situada a orillas del Danubio y cerca de las fronteras con la República de Moldavia y de Ucrania.

El aparato impactó en el décimo piso del edificio de viviendas, y su carga explosiva detonó por completo, lo que obligó a evacuar a unas 70 personas, de las que dos resultaron heridas.

Sánchez expresó su "firme" condena por este hecho y trasladó su solidaridad con los civiles afectados, con Rumanía y su pueblo.

"Las violaciones del derecho internacional por Rusia son inaceptables. España sigue comprometida con el flanco Este y la seguridad de sus aliados", escribió Sánchez en la red social X.