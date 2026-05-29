España y Grecia refuerzan su alianza para fortalecer Europa desde el Mediterráneo

Así lo aseguró la presidenta del Congreso español, Francina Armengol, y su homólogo en el Parlamento heleno, Nikitas Kaklamanis, durante la inauguración del II Foro Hispano-Heleno, que tuvo lugar en la Cámara Baja en Madrid.

Durante su intervención, ambos destacaron la relación histórica que une a ambos países, así como su sintonía en cuestiones como la autonomía estratégica europea, la transición ecológica, la seguridad, la defensa o la estabilidad del Mediterráneo.

Armengol señaló que este II Foro Hispano-Heleno, cuya primera edición tuvo lugar en Atenas el pasado mes de noviembre, es una apuesta de ambas delegaciones por la "diplomacia" parlamentaria que "es hoy más necesaria que nunca".

Y resaltó la importancia de fortalecer una relación bilateral sólida y de contribuir conjuntamente al proyecto europeo desde el sur de Europa, con el propósito de hacerlo más fuerte, más democrático y más comprometido con la paz y los derechos sociales.

El presidente del parlamento heleno, por su parte, afirmó que las relaciones entre España y Grecia "han sido, son y serán fuertes" y ha defendido la necesidad de que Europa despierte y asuma el papel que le corresponde en el mundo.