FundéuRAE: “tabaquismo” no es “consumo de tabaco”

En las noticias en las que se habla de medidas o estudios sobre el consumo de tabaco, pueden verse ejemplos como los siguientes: “El inicio en el hábito del tabaquismo y el uso de dispositivos de liberación de nicotina se está consolidando”, “La tendencia a la baja también se consolida entre la población adulta, en la que el tabaquismo cotidiano se sitúa en el 28 %” o “El tabaquismo pasivo en la infancia deja huella en el ADN”.

La palabra “tabaquismo”, según el “Diccionario de la lengua española”, es la ‘intoxicación producida por el abuso del tabaco’ o la ‘adicción al consumo de tabaco’, por lo que se recomienda evitar su uso para referirse simplemente a su consumo. Por otro lado, para aludir al conjunto de trastornos que provoca el abuso del tabaco, la obra mencionada recoge “nicotismo” y “nicotinismo”.

De este modo, en las frases anteriores, lo adecuado habría sido escribir “El inicio en el hábito del consumo de tabaco y el uso de dispositivos de liberación de nicotina se está consolidando”, “La tendencia a la baja también se consolida entre la población adulta, en la que el consumo cotidiano de tabaco se sitúa en el 28 %” y “El consumo pasivo de tabaco en la infancia deja huella en el ADN”.

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