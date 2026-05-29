India crecerá 6,9 % este año a pesar de la guerra en Oriente Medio, según el banco central

"Se prevé que la economía nacional en 2026-27 siga mostrando resistencia, a pesar de un entorno externo desafiante caracterizado por los elevados precios de la energía y las materias primas, el aumento de los costes logísticos, la volatilidad de los mercados financieros mundiales y las incertidumbres en torno a las políticas comerciales mundiales", indicó el RBI.

Según el informe, la economía india ha podido resistir el impacto negativo del conflicto gracias a una demanda interna robusta y a una dependencia relativamente menor de las exportaciones como motor de crecimiento.

"Se espera que la solidez de los balances de las empresas y los bancos, el impulso continuado del Gobierno en materia de gasto público y la implementación de acuerdos comerciales con socios clave sustenten el impulso de la inversión y el crecimiento", añadió el banco central.

Sin embargo, el RBI alertó de que sus proyecciones parten de la hipótesis de que la guerra, que ya cumple tres meses, terminará en el corto plazo; y vaticinó una posible revisión a la baja en la cifra del crecimiento.

La India, país que importa cerca de la mitad de su petróleo a través del estrecho de Ormuz, ha venido enfrentando fuertes presiones económicas desde el inicio de la guerra entre Irán, EEUU e Israel.

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A mediados de mayo, el primer ministro de la India, Narendra Modi, urgió a sus ciudadanos a reducir drásticamente el consumo de gasolina, limitar las importaciones domésticas y no comprar oro, en un intento por blindar la economía de la mega nación frente a los altos precios de los combustibles.

La rupia se ha desplomado hasta mínimos históricos frente al dólar, lo que llevó al Gobierno a anunciar un plan coordinado para estabilizar la moneda la semana pasada.