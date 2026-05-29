La china Innovent y Pfizer impulsarán fármacos oncológicos por 10.500 millones de dólares

El acuerdo, comunicado por Innovent a la Bolsa de Hong Kong, prevé un pago inicial de 650 millones de dólares a la compañía china y hasta 9.850 millones adicionales en pagos condicionados a hitos de desarrollo, aprobación regulatoria y comercialización.

La colaboración abarca una cartera de doce programas contra el cáncer, compuesta por ocho activos tempranos originados por la empresa china y cuatro nuevos proyectos propuestos por la farmacéutica estadounidense.

Estos programas incluyen anticuerpos conjugados a fármaco, conocidos como ADC, una clase de tratamientos que combinan anticuerpos con agentes terapéuticos dirigidos contra células tumorales, así como anticuerpos diseñados para actuar sobre varios objetivos.

Según los términos del acuerdo, Innovent liderará el desarrollo de los doce programas hasta los ensayos clínicos de fase 1, tras lo cual Pfizer asumirá el desarrollo global.

La estructura de la alianza se divide en tres bloques: cuatro programas serán codesarrollados y comercializados de forma conjunta, con reparto de beneficios en Estados Unidos y Europa, mientras Innovent conservará los derechos en el mercado conocido como Gran China (China continental, Hong Kong, Macao y Taiwán).

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En otros cuatro programas, Pfizer recibirá una licencia exclusiva fuera de Gran China y asumirá la mayor parte de los costes de desarrollo, mientras que en los cuatro restantes obtendrá una licencia global exclusiva y se hará cargo del desarrollo a escala mundial.

Al mediodía local, las acciones de Innovent en la Bolsa de Hong Kong se revalorizaban un 10,15 %.