La economía canadiense se estanca en el primer trimestre de 2026 y bordea la recesión

El producto interior bruto (PIB) real permaneció sin cambios entre enero y marzo tras la contracción del 0,2 % registrada en el cuarto trimestre de 2025.

En términos anualizados, la economía cayó un 0,1 %, muy por debajo del crecimiento del 1,5 % que esperaban analistas y el Banco de Canadá.

El dato deja a Canadá al borde de una recesión técnica. Es el segundo trimestre consecutivo de contracción en términos anualizados, aunque no bajo la medición trimestral convencional utilizada habitualmente para definir una recesión.

EC indicó que las exportaciones descendieron un 0,1 % en el trimestre, afectadas principalmente por la caída de las ventas de automóviles y camionetas ligeras a Estados Unidos debido a los aranceles.

La inversión empresarial cayó un 0,7 % en el trimestre, el quinto descenso consecutivo, mientras que la inversión residencial bajó un 2 %, arrastrada por la debilidad del mercado inmobiliario.

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También retrocedió la inversión pública, con una caída del 2,5 % debido a un menor gasto en sistemas armamentísticos tras el fuerte incremento registrado a finales de 2025.

El consumo de los hogares fue uno de los pocos elementos positivos, con un aumento del 0,4 % impulsado por el gasto en servicios financieros y alimentación.

Por sectores, la producción industrial mostró señales de debilidad. El PIB mensual cayó un 0,1 % en marzo tras el avance del 0,2 % de febrero, debido sobre todo a la contracción de las industrias productoras de bienes.

El sector de minería, petróleo y gas descendió un 2,1 % en marzo, afectado por menores extracciones de crudo y gas natural y problemas operativos en las arenas bituminosas de Alberta.

La construcción cayó un 0,6 % por segundo mes consecutivo y el comercio minorista retrocedió un 0,6 %, afectado por la subida de los precios de la gasolina tras el conflicto en el golfo Pérsico.

En contraste, el comercio mayorista avanzó un 1,8 %, su mayor subida mensual desde mayo de 2023, impulsado por entregas de maquinaria y equipos a clientes gubernamentales.

Pese al débil inicio de año, EC estima preliminarmente que el PIB creció un 0,4 % en abril gracias a una recuperación de la minería, la manufactura y el transporte.