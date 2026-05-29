La moneda venezolana pierde casi la mitad de su valor frente al dólar en lo que va de 2026

La cotización del dólar, principal referencia en el país para fijar precios, aumentó un 82,2 % desde los 301,37 bolívares de principios de enero, según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV), que actualiza a diario la tasa de varias divisas al cierre de las operaciones cambiarias de instituciones financieras.

En mayo, la moneda estadounidense subió un 12,2 %, desde 489,55 bolívares, lo que significa una devaluación de un 10,8 % de la venezolana en ese período.

En 2025, el bolívar se devaluó un 82 % frente al dólar, que pasó de 52 bolívares a 298,14 bolívares en el mercado oficial.

Expertos aseguran que el aumento del dólar tiene como consecuencia un encarecimiento de bienes y servicios, así como una pérdida del poder adquisitivo de los salarios en bolívares, que reciben principalmente trabajadores públicos, aunque también del sector privado.

De enero a abril, el país acumuló una inflación del 90 %, según el BCV.

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La constante pérdida del valor del bolívar ha llevado al Gobierno a pagar bonificaciones suplementarias con base en la moneda estadounidense.

El pasado 30 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un incremento en los bonos, a 240 dólares para trabajadores y de 70 dólares para pensionados, lo que generó indignación entre diferentes sindicatos del sector público, ya que estas bonificaciones no inciden en beneficios laborales como vacaciones y prestaciones sociales.

Entretanto, el salario mínimo se mantiene desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes hoy a unos 23 centavos de dólar a la tasa oficial, lo mismo que reciben pensionistas.

Este viernes, más de un centenar de jubilados y pensionados protestaron ante el Ministerio de Educación y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en el centro de Caracas, para exigir ingresos dignos que permitan satisfacer sus necesidades.