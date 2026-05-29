La OEI y la Santa Sede diseñan una estrategia para cuidar la salud mental en la Educación

La cita, organizada conjuntamente por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, la Pontificia Comisión para América Latina y la OEI, busca establecer líneas de trabajo para enfrentar de manera estructural el incremento de las patologías psicológicas y la alta tasa de suicidios infanto-juveniles en la región, informaron los organizadores en un comunicado.

El evento, titulado 'Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación', congrega a especialistas, académicos y representantes de organismos internacionales que presentaron informes técnicos que identifican a la salud mental como un "problema estructural y creciente" en América Latina.

A partir de este diagnóstico, los participantes debatirán hasta este sábado cómo unificar criterios para incorporar el acompañamiento socioemocional y la formación ética en las redes escolares iberoamericanas.

Durante la apertura, el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, mostró el respaldo de la Santa Sede a esta iniciativa y defendió que las familias, la educación y la justicia social son los "pilares fundamentales para garantizar la salud mental".

Por su parte, el prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, el cardenal José Tolentino de Mendonça, hizo un llamamiento a actuar para que las tecnologías y la inteligencia artificial se utilicen de manera ética y se transformen en instrumentos de solidaridad y desarrollo humano.

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Asimismo, el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, afirmó que "la alianza entre la OEI y la Santa Sede (...) refleja un compromiso común: proteger y promover la salud mental de la infancia en un contexto de profunda transformación digital y ante el creciente impacto de la inteligencia artificial”.