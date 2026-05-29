La OTAN condena la "imprudencia" de Rusia tras caer uno de sus drones en Rumanía

"Esta madrugada, un edificio de apartamentos en Rumanía fue alcanzado por un dron durante un ataque ruso contra infraestructuras ucranianas cerca de la frontera", indicó la portavoz aliada, Allison Hart, a través de redes sociales.

Añadió que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, está en contacto con las autoridades rumanas.

"Condenamos la imprudencia de Rusia", recalcó, y agregó que la OTAN seguirá reforzando sus defensas "contra todas las amenazas, incluidos los drones".

Al impactar contra el edificio de viviendas en Galati, el dron ruso desató un incendio que causó heridas leves a dos personas, informaron las autoridades del país balcánico.

Según señaló en redes sociales la Inspección General de Situaciones de Emergencia de Rumanía, el dron impactó en el décimo piso del edificio y su carga explosiva detonó por completo, lo que obligó a evacuar a unas 70 personas.

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Antes del impacto, se emitió una alerta de emergencia tras detectarse drones cercanos al espacio aéreo rumano y dos aviones caza F-16 despegaron a las 01:19 hora local (22:19 GMT del jueves) de la base militar de Fetesti, afirmó el Ministerio de Defensa rumano.

"Los pilotos de las aeronaves tenían autorización para atacar objetivos durante todo el periodo de alerta", añadió.

Galati está situada a orillas del Danubio, cerca de las fronteras con la República de Moldavia y Ucrania.

La Marina ucraniana denunció además este viernes un ataque "deliberado" con un dron ruso contra un barco turco que navegaba por el mar Negro, que causó heridas a dos integrantes de la tripulación.