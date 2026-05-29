La reina Letizia inaugura la Feria del Libro y aconseja a niños leer para estar informados

Más de una hora y media, bajo un intenso calor, se prolongó el recorrido que realizó este viernes junto a diferentes autoridades por las casetas que durante 17 días ocuparán una calle del céntrico parque del Retiro de Madrid.

Aunque en su recorrido paró en varias ocasiones a hablar con alumnos de colegios que visitaban la feria, fue al final cuando se sentó con estudiantes del cercano centro público Nuestra Señora de la Almudena, que tienen un proyecto de radio escolar, y que realizaron una pequeña entrevista a la reina, periodista de profesión.

"Como periodista ¿qué consejo nos da?", preguntó una de las estudiantes para su radio escolar, a lo que doña Letizia respondió: "Leer mucho, el mejor consejo es leer mucho".

"Porque cuanto más lees, más información tienes, más conocimientos tienes, mejor te vas a expresar, más vas a comprender todo lo que sucede a nuestro alrededor y comprender también a una misma", indicó la reina, que agradeció a los escolares ese rato de conversación y agregó: "¿Hay algo mejor que la radio y los libros?".

En esta primera jornada de una feria dedicada este año al humor en la literatura, la reina inició su recorrido, como es habitual, en la caseta del Ministerio de Cultura, mientras un grupo de trabajadoras de la enseñanza de 0 a 3 años, que llevan 53 días en huelga indefinida, proferían gritos con sus reivindicaciones.

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Unas trabajadoras con las que, en otro momento de la visita, habló doña Letizia para interesarse por sus demandas laborales, tras lo que éstas expresaron a los medios su alegría por el hecho de que les haya preguntado por su situación.

La caseta de Ediciones de la Torre, que cumple 50 años; el estand de la veterana cadena de librerías Santos Ochoa, fundada hace 111 años, o las casetas de las librerías Girasol y Vino a por letras, abiertas en localidades periféricas, son algunas de las paradas que hizo en el paseo, y donde fue obsequiada con diferentes libros.

Así arrancó la Feria del Libro de Madrid de 2026, compuesta por 366 casetas -una más que en 2025- y con 231 escritores españoles e internacionales en más de 6.600 convocatorias de firmas.

Por ejemplo, el primer fin de semana firmarán las estadounidenses Siri Hustvedt y Kathryn Stockett -autora del bestseller 'Criadas y señoras'-; el dibujante escocés Tom Gauld; el búlgaro Gueorgui Gospodinov o la argentina Maitena.