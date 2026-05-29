Los rescatistas afrontan un "reto enorme" para extraer a los mineros atrapados en Laos

"Los cinco atrapados se encuentran en un estado delicado de salud. Rescatarlos a través de un estrecho pasaje de cientos de metros, que requiere buceo, es extremadamente difícil", apuntó el rescatista tailandés Kengkard Bongkawong en Facebook.

"Para garantizar la máxima seguridad, debemos tener cautela y planificar meticulosamente hasta que (los mineros) estén a salvo fuera de la cueva", remarcó Kengkard, quien en otra publicación calificó de "reto enorme" la misión.

El 20 de mayo un grupo de siete mineros, originarios de la provincia central laosiana de Xaisomboun, entraron a una cueva cerca de la ciudad de Long Chaeng en busca de yacimientos de oro, una actividad frecuente en esta región del país, pero quedaron atrapados cuando la cavidad se inundó y deslizamientos de tierra bloquearon la salida.

Este miércoles, cuando cumplían una semana desaparecidos, los rescatistas localizaron a cinco de los siete mineros en una cámara en el interior de la cueva, mientras el paradero de las otras dos personas se desconoce todavía.

El operativo, al que hoy se unieron espeleólogos procedentes de Francia, Australia, Japón e Indonesia, ultima los preparativos para tratar de evacuar a los cinco mineros del interior de la cueva tras drenar con bombas y mangueras gran parte del agua acumulada.

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"Los preparativos para la extracción están en marcha", señala el buzo finlandés Mikko Paasi al publicar un vídeo donde rescatistas bajan con cuerdas parte del equipamiento hasta la "cámara 4", a unos 30 metros de donde se encuentra el grupo de atrapados.

Este último tramo, sin embargo, es uno de los más complicados debido al estrecho pasadizo inundado que los buzos atraviesan rectando.

"Es muy poco realista esperar a que aprendan a bucear en tan poco tiempo (...) el método más rápido y seguro es minimizar el caudal", aseguró el buzo tailandés, quien dijo que siguen explorando otras partes de la cueva para tratar de encontrar a los otros dos mineros.

La misión de rescate en Laos recuerda a la mediática operación que salvó a los 13 integrantes del equipo juvenil de fútbol "Jabalíes Salvajes" en la cueva tailandesa de Tham Luang en 2018, una misión que atrajo atención internacional y fue retratada en películas, documentales y libros, y en la que participaron dos de los rescatistas que colaboran en la misión actual.