Mantienen vista contra exsecretario de Seguridad de Sinaloa para 1 de junio en Nueva York

La decisión de la magistrada llega después de que la Fiscalía federal de Estados Unidos pidiera hoy al tribunal que esta primera vista contra Mérida se celebre el 3 de junio o más adelante.

En concreto, el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, había enviado una misiva indicando que tanto el Gobierno como la defensa "están disponibles para una conferencia inicial ante su Señoría (los días) 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de junio" o "cualquier otra fecha posterior".

En su escrito, Clayton señaló que la jueza Sarah Netburn, que presidió la audiencia de lectura de cargos, ordenó 'parar el reloj' en el proceso judicial contra Mérida, que sigue la Ley de Juicio Rápido, hasta el 1 de junio, fecha en que correrá de nuevo el plazo.

El fiscal también pidió a la jueza Polk que excluya de los plazos de la Ley de Juicio Rápido el tiempo que transcurra "hasta la próxima fecha de conferencia" que las partes le han pedido determinar, a partir del 3 de junio, para "facilitar discusiones previas al juicio".

Sin embargo, Polk rechazó la petición de los fiscales y estableció que las partes comparezcan en una vista preliminar el próximo lunes 1 de junio a las 12:00 hora local en la corte federal Thurgood Marshall, en el Bajo Manhattan.

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Asimismo, reiteró en el documento que el plazo previsto en la Ley de Juicio Rápido quedaba excluido hasta el 1 de junio y ordenó al secretario del tribunal que dé por concluida la moción de la Fiscalía.

Gerardo Mérida, detenido el pasado 11 de mayo en Arizona, se declaró no culpable de acusaciones de conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento, que le enfrentan a una pena máxima de cadena perpetua.

El exfuncionario mexicano está señalado por EE.UU. como una pieza importante en la trama para proteger al Cartel de Sinaloa en el caso que implica al el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo oficial.

Mérida, un general retirado del Ejército mexicano, es uno de los principales imputados en la causa abierta por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en relación a la llamada trama Rocha Moya.