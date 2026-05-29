Parlamento de Kenia cita al ministro de Salud por el centro antiébola para estadounidenses

Duale y otros funcionarios de su departamento deberán comparecer ante la Comisión de Salud del Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) el próximo martes para brindar la información completa sobre este acuerdo y explicar las medidas implementadas para abordar el brote en la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, informaron medios locales.

Este acuerdo salió a la luz después de que el New York Times informase sobre unas negociaciones entre Estados Unidos y Kenia para desviar a ciudadanos estadounidenses expuestos al virus del Ébola a la base militar aérea keniana de Laikipia (centro), donde se levantaría el citado centro de cuarentena.

El Tribunal Superior de Kenia bloqueó este viernes la instalación de este centro tras una demanda del Instituto Katiba, organización no gubernamental que vela por la defensa de la Constitución Keniana y que demandó a la fiscal general, Dorcas Agik Oduor, y al ministro de Salud, Aden Duale.

Aunque ambos gobiernos confirmaron después las conversaciones, el Instituto Katiba consideró que el acuerdo se está llevando a cabo de una forma que "no es transparente" y que "carece de responsabilidad constitucional, participación pública, supervisión parlamentaria o divulgación completa de sus implicaciones".

La organización también considera que la infraestructura de laboratorios de Kenia resulta "insuficiente" para gestionar de forma segura los riesgos de contención asociados al ébola.

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Este jueves, el Sindicato de Médicos, Farmacéuticos y Odontólogos de Kenia (KMPDU) también criticó la "hipocresía de las negociaciones secretas", y consideró que si el virus es "demasiado peligroso" para Estados Unidos, también lo es para Kenia.

El subsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Brian Christine, explicó el jueves en una llamada con periodistas que el plan se desarrolla en dos fases y contempla inicialmente la puesta en marcha de una unidad de cuarentena con capacidad para 50 personas en territorio keniano, que estará operativa a partir de este viernes.

En una segunda fase, se incorporarán unidades de biocontención y aislamiento para atender a pacientes que desarrollen síntomas o den positivo por el virus, mientras son trasladados a centros médicos especializados.

La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró este jueves en 246 las “muertes sospechosas” registradas en la RDC por la epidemia de ébola.

El brote se propagó también a la vecina Uganda, donde se han confirmado ocho contagios, incluida una muerte por un caso importado de un congoleño, de acuerdo con la agencia de salud de la UA.