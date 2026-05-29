Policía en Florida amonesta a una conductora por usar el celular con una mano que no tiene

El video de la Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach, que la mujer compartió esta semana en su cuenta de TikTok y que ha alcanzado 24,5 millones de visualizaciones, exhibe al policía mientras detiene a la estadounidense por, supuestamente, usar su teléfono en el auto.

"Usted condujo al lado mío sosteniendo un teléfono con su mano derecha, manipulando ese teléfono", dice el agente a Kathleen 'Katie' Thomas, una 'influencer', de 36 años, con más de 360.000 seguidores en TikTok, donde comparte cómo vive su vida con su discapacidad, incluyendo el levantamiento de pesas.

La conductora, a quien también le falta parte del antebrazo, le responde "obviamente no" entre risas al levantar su brazo y enseñarle al policía que no tiene la mano derecha, pero el oficial insiste.

"Usted tenía su mano arriba, manipulando (el teléfono)", expresa el agente. "Estoy preguntándole ahora: ¿Tenía o no tenía usted su teléfono en su mano?", añade.

Thomas denunció el hecho con humor en su cuenta de TikTok, @slightlyoff.balance, donde primero compartió que la habían multado y que debía acudir a un citatorio, aunque este jueves compartió que cancelaron la sanción.

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"Fui a la corte esta mañana y obtuve un papel que dice 'desechado'. Y no puedo inventar la razón por la que esto se desechó. Dice 'falta de evidencia'. Hermano, ya sabíamos eso", cuenta la mujer mientras levanta el brazo derecho.

La conductora, quien apareció este viernes en el programa matutino 'CBS This Morning', despertó la simpatía de millones de conductores en Estados Unidos y en el mundo, quienes le han escrito que no suelte el caso y demande al departamento de policía.