Rusia toma diez localidades ucranianas en una semana, cuatro de ellas en últimas 24 horas

"Gracias a las acciones de la agrupación militar Norte fueron tomadas las localidades Granov y Novovasilivka de la región de Járkov, y Zapsilie y Rasne de la región de Sumi", en las que las fuerzas rusas buscan crear una zona de seguridad, indicó el mando castrense ruso en su cuenta de MAX.

Además, durante la última jornada las fuerzas rusas tomaron en este sector del frente las localidades de Budarki y Karaichne de la región septentrional de Járkov, señaló Defensa.

En las últimas 24 horas la agrupación militar Centro tomó la localidad de Novopodgoridne, en la región de Dnipropetrovsk, donde también se pretende crear una franja de seguridad, añadió la dependencia.

Por su parte, la agrupación militar Este tomó las localidades de Vozdvizhinka, de la región de anexionada región de Zaporiyia, parcialmente ocupada por las fuerzas rusas, y Dobropásovo, de la región de Dnipropetrovsk, en la que durante la última jornada fue tomada Lesnoe.

Defensa añadió en su parte de guerra que durante la última semana lanzó "un ataque masivo y cinco combinados con armas de alta precisión de emplazamiento aéreo, naval y terrestre, y drones de asalto" contra empresas del complejo industrial militar ucraniano, la infraestructura crítica y bases aéreas del Ejército ucraniano.

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Además, las fuerzas rusas atacaron talleres de ensamblaje, almacenes y lanzaderas de drones ucranianos, además de emplazamientos fuerzas del Ejército ucraniano y mercenarios extranjeros, según los militares rusos.

La ofensiva rusa en Ucrania, que busca establecer el control total sobre las cuatro regiones ucranianas anexionadas en 2022 -Donetsk, Lugansk, Zaporiyie y Jersón- y crear zonas de seguridad en Járkov, Jesón y Sumi, se ha ralentizado notablemente en los últimos meses ante la resistencia encarnizada de los defensores de Ucrania.

Según informaron esta semana fuentes occidentales, el ejército ruso ha perdido ya más de medio millón de hombres, en gran medida a que desde diciembre pasado sufre más de 30.000 bajas mensuales.