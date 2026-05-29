Todo comenzó con una silla de plástico: el fenómeno Bad Bunny llega a Madrid

Estrella de la Super Bowl de este año y el artista más escuchado en 2025 en la plataforma Spotify, Bad Bunny llega a Madrid tras los dos conciertos exitosos y multitudinarios en el Estadi Olímpic de Barcelona, con las siguientes fechas programadas: 30 y 31 de mayo, 2 y 3 de junio, y también 7, 10, 11, 14 y 15 de junio.

En total, el puertorriqueño ha vendido 600.000 entradas en España, el inicio del tramo europeo de su gira mundial 'Debí tirar más fotos', que incluye plazas como Bruselas, Lisboa, Londres o París.

Un año después, llega a Madrid la gira del disco con el que homenajea a su país. Está compuesto por diecisiete canciones en las que fusiona reguetón con géneros tradicionales puertorriqueños como la salsa y la plena.

Así se refleja en cada escenario -y el Metropolitano no será menos- donde se instala la 'casita', una estructura escenográfica que recuerda a la típica vivienda puertorriqueña, cuyo tejado se convierte también en un escenario y desde donde los invitados VIP disfrutan del concierto.

Los conciertos de Benito Antonio Martínez Ocasio (Bayamón, 1994) coinciden con parte de la visita del papa León XIV, que desarrolla un viaje apostólico a España del 6 al 12 de junio con una primera parada en la capital española, seguida de Barcelona y las islas Canarias.

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Así, el concierto del sábado 6 de junio de Bad Bunny comenzará al mismo tiempo que la gran vigilia de oración con jóvenes que tiene prevista el papa en la madrileña plaza de Lima, es decir, a una distancia de 14 kilómetros.

Los dos eventos, que además compartirán fecha con la Feria del Libro de Madrid, han obligado a organizar un gran despliegue en la capital, con ampliación de horarios y frecuencias en el Metro, gratuidad en los autobuses municipales y un dispositivo especial de tráfico y seguridad.

En cuanto a la ocupación hotelera, León XIV y Bad Bunny -que no visitaba España desde 2019- elevan al 82 % la ocupación en Madrid del 5 al 9 de junio, de acuerdo a las previsiones de los empresarios de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM).