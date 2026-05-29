Un barco turístico con 110 personas a bordo se hunde frente a la costa turca, sin víctimas

La nave, una recreación de un barco histórico con tres mástiles, como son habituales en la industria turística turca, empezó a llenarse de agua por causas aún desconocidas y se fue hundiendo cerca de la costa, con mar en calma.
Otros barcos turísticos de la misma empresa, así como embarcaciones privadas cercanas, empezaron de inmediato a sacar a los pasajeros del barco y llevarlos sanos y salvos a la cercana orilla, asegura el diario turco Hürriyet.
La guardia costera turca ha acudido al lugar para ayudar con la evacuación y para investigar las causas del accidente, añade el rotativo.
El incidente tuvo lugar sobre las 15:45 (12:45 GMT) ante una cala conocida como Akvarium Koyu (Bahía Acuario), situada cerca de la ciudad costera de Marmaris, un popular destino turístico turco.