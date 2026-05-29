Una jueza paraliza el fondo para compensar a aliados de Trump investigados por la Justicia

La orden de la jueza Leonie Brinkema, consultada por EFE, establece que la Administración no puede tomar ninguna medida "relativa a la creación u operación del Fondo contra la Intrumentalización", lo que incluye la "transferencia de dinero", "la consideración de cualquier reclamación presentada" a este y el "desembolso de cualquier fondo".

Considera Brinkema que este bloqueo tiene como objetivo "asegurar que no se desembolsen fondos de manera irreversible mientras se encuentra pendiente la moción de los demandantes" que han denunciado la creación de esta financiación pública.

La jueza estableció además una audiencia para el próximo 12 de junio para escuchar los argumentos y decidir si la suspensión se extiende por más tiempo.

La creación de este fondo forma parte de un acuerdo con la Fiscalía por el cual Trump retiró una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración a la prensa de sus declaraciones tributarias.

Entre los beneficiados por el fondo estarían los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

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Dos agentes que estuvieron en el Capitolio aquel día presentaron una demanda para bloquear el fondo, calificándolo de "farsa corrupta" y de "fondo para gastos discrecionales con dinero de los contribuyentes para financiar a los insurrectos y a grupos paramilitares".

La creación de este fondo ha generado polémica y ha pasado también a formar parte del debate político.

Congresistas demócratas y un número de republicanos que va en aumento intentan imponer límites para que el dinero público no termine beneficiando a aliados políticos o donantes de Trump.

El Departamento de Justicia detalló que, como parte de ese acuerdo, el presidente, sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump, y su empresa, la Organización Trump, recibirán "una disculpa formal, pero no una compensación económica ni indemnización de ningún tipo".