Ucrania asegura haber alcanzado un sistema de misiles y dos aviones rusos en Taganrog

Las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania atacaron el aeródromo durante la pasada noche, según indicó en su cuenta de la red social Facebook el comandante de la unidad, Robert Brody, alias 'Magyar'.

El militar aseguró, además, que el ataque "no se limitó a los objetivos mencionados, ya que también hubo actividad intensa sobre el agua".

Según el gobernador de la región rusa de Rostov, Yuri Sliúsar, un ataque nocturno de drones ucranianos provocó el incendio de un buque cisterna, un edificio administrativo y tanques de combustible en Taganrog.

La alcaldesa de Taganrog, Svetlana Kambúlova, comunicó en sus redes sociales que "la infraestructura de carga del muelle y el edificio administrativo sufrieron daños" y que el incendio fue apagado.