Asociación de presos palestinos celebra la inclusión de Israel en 'lista negra' de la ONU

La organización destacó en un comunicado que la documentación recopilada en los últimos años sobre la actuación de Israel, especialmente desde octubre de 2023, "revela un sistema integral de crímenes que incluyen violaciones y amenazas de las mismas, registros corporales forzados, desnudez forzada, agresiones genitales y otras prácticas que constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional".

El Club de Prisioneros vio en la decisión una señal del "creciente reconocimiento internacional" de la escala de los actos de Israel contra la población palestina.

"Estos crímenes ya no se documentan como transgresiones individuales o excepcionales, sino como políticas y herramientas de represión y castigo colectivo practicadas sistemáticamente por las instituciones de la ocupación (israelí)", añade, llamando a un proceso de rendición de cuentas para Israel "urgente".

La ONU incluyó a Israel en la lista el 21 de abril (e hizo pública su decisión el 29 de mayo), afirmando haber verificado 33 casos, entre hombres, mujeres y niños, tanto de Gaza como Cisjordania que sufrieron violencia sexual por parte de las autoridades israelíes, entre ellos casos en los que fue utilizada como método de tortura.

"Consistieron en violaciones, incluyendo el uso de objetos, violaciones en grupo, intentos de violación, violencia física en genitales, señales de disparos directos a genitales, tacto de pechos y genitales, desnudez y búsquedas en orificios llevadas a cabo sin aparentes motivos de seguridad, desnudez forzada y amenazas de violación", advierte la ONU.

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Las violaciones fueron perpetradas por miembros del Ejército de Israel o de su servicio de prisiones, mayoritariamente durante detenciones e interrogatorios.

El Club de Prisioneros puso como ejemplo de estos crímenes la violación contra un prisionero palestino en verano de 2024 en la cárcel de Sde Teiman (en el desierto del Néguev).

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, destituyó el martes del Ejército a la antigua fiscal militar, Yifat Tomer Yerushalmi, por filtrar a la prensa un vídeo que capturaba la agresión. El nuevo fiscal militar, Itay Offir, archivó el caso contra los cinco soldados reservistas sospechosos de perpetrarla.