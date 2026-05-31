Decretan toque de queda en Newark tras disturbios frente centro de detención de migrantes

"Para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los residentes, se establece un toque de queda obligatorio en un área de media milla a la redonda de Delaney Hall, con efecto inmediato", aseguró el edil en un comunicado.

El alcalde explicó que la prohibición de circulación permanecerá en vigor "todas las noches de 21:00 a 06:00 hasta nuevo aviso".

La avenida en la que se encuentra el centro de detención permanecerá cerrada al tráfico peatonal y solo podrán acceder los vehículos oficiales.

"Las personas que incumplan este toque de queda serán objeto de medidas coercitivas. Inicialmente se emitirá una advertencia para que abandonen la zona. Sin embargo, cualquier incumplimiento continuado dará lugar a la expulsión de la zona y a la emisión de las citaciones correspondientes y/o a otras medidas legales", avanzó.

La decisión del alcalde de la ciudad llega después de varios días de protestas frente al centro después de que una parte de los 300 migrantes que alberga la instalación iniciaron una huelga de hambre tras denunciar condiciones inhumanas.

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"Debido al agravamiento de la situación en Delaney Hall y a la creciente necesidad de intervención policial, es necesario tomar medidas inmediatas para proteger la seguridad pública. Ya se ha detenido a varias personas a las que se les han incautado armas, lo que pone de manifiesto la gravedad de la amenaza", aseguró.

En las protestas de este sábado se vivieron momentos de tensión entre los manifestantes en contra de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, algunos a favor de los agentes del ICE y los agentes de seguridad.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, desplegó a la policía estatal en la zona y ha creado una zona de protesta "protegida", después de que varios manifestantes fueran detenidos.